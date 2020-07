Alla scoperta dei locali storici più affascinanti d'Italia

L'Italia ha un patrimonio inestimabile, quello dei locali storici. Luoghi che in passato hanno celebrato il nostro Paese come unico e speciale in tutto il mondo. Stiamo parlando di locali simbolo, ristoranti, bar, bistrot, dall'importanza culturale, architettonica e artistica che non ha prezzo. Locali che affondano le proprie radici in secoli di storia.

La nostra Penisola è ricca di posti dove arte e cultura si sono intrecciati in passato, e continuano a farlo ancora oggi. Solo in questo modo, infatti, è possibile valorizzare la storia dell'arte dell'accoglienza. Un patrimonio il nostro unico al mondo, che deve continuare a vivere. Sono posti che hanno ospitato anche personaggi importanti, poeti, pittori, attori e registi. E, soprattutto, qui si possono gustare cocktail deliziosi. Facciamo un giro per lo stivale alla scoperta dei più importanti locali simbolo.

A Milano c'è il Caffè Camparino, frequentato da Verdi, Puccini e Marinetti. Qui si possono ammirare bellissimi arredi in stile liberty, un meraviglioso mosaico artistico e i pavimenti di inizio '900. Sempre a Milano c'è il Ristorante Biffi, che propone la sua “Crema Mengoni”. Poi c'è l’Hotel Principe di Savoia, dove servono un ottimo negroni versione tradizionale.

Passiamo ora a Roma. Qui il Ristorante Checchino propone cocktail dalla tradizione romana (come il Bloody Vaccinara), che vanno molto di moda. Il Grand Hotel Tremezzo di Tremezzina, in provincia di Como, invece è un locale che trasuda storia da ogni poro. Qui vengono serviti famosi miscelati vintage, come quello ideato nel ’39 in omaggio a Hernest Hemingway. Sappiamo poi che Luis Armstrong amava andare al Grand Hotel Sitea di Torino: anche qui una visita è d'obbligo. In Veneto, c'è la Grapperia Nardini di Bassano del Grappa, ovvero la distilleria più antica d'Italia.

Tra il locali storici d'Italia, troviamo anche vere e proprie perle he conservano ancora oggi i fasti del passato. Queste sono: Antico Francischiello da Peppino a Massa Lubrense, Babington’s Tea Rooms di piazza di Spagna a Roma, Caffè Pasticceria Balzola ad Alassio, Buca di Sant'Antonio a Lucca, Albergo Palazzo Seneca di Norcia. Non scordiamo poi il Caffè Meletti di Ascoli Piceno, re indiscusso dell'anice dal quale viene creato il liquore anisetta, e il Cambio a Torino, locale frequentato da Cavour prima dell'unità d'Italia.

(Foto Getty Images)