150 euro a famiglia se si trascorre la vacanza in questo incantevole borgo in Sicilia

L'amministrazione del Comune di Montalbano Elicona, un suggestivo borgo medievale che si trova in provincia di Messina, ha pensato di incentivare la ripartenza del turismo locale con un'iniziativa intitolata “Voucher Vacanza 2020 –Vieni a Montalbano Elicona – Cultura – Natura e Medioevo”.

Consapevole del fatto che il piccolo borgo rispecchia le esigenze turistiche più diffuse in questo particolare momento post lockdown, l'amministrazione ha istituito un buono omaggio per i turisti che scelgono di pernottare nel comune per almeno due notti.

Il voucher, che può essere richiesto già dal mese corrente, ha un valore che varia da 50 euro (per il singolo turista) fino a 150 euro (per una famiglia) e può essere speso nei negozi del paese.

Ma perché scegliere di visitare Montalbano Elicona? Questo comune, che è stato Borgo dei Borghi 2015, è una vera e propria perla incastonata tra Etna, rilievi dei Monti Nebrodi e Mar Tirreno, con vista sulle isole Eolie. Sulla sua sommità svetta un castello di origine svevo-aragonese a cui si giunge percorrendo stretti vicoli fioriti.

Con l'iniziativa del Comune, c'è certamente un motivo in più per visitare questo splendido borgo siciliano dall'atmosfera magica, dove il tempo sembra essersi fermato.

(Credits photo: Getty)