Vacanze italiane: ecco gli hotel più originali per trascorrere dei giorni davvero speciali

Com'è cambiata la vacanza ai tempi del Coronavirus? Il distanziamento sociale la farà da padrone, ecco che il “turismo di prossimità”, ma non convenzionale, è il trend che si fa strada, catturando il favore di molti.

Una 'bubble room' in Basilicata, una botte di vino in Veneto, oppure una casa sull’albero tra le colline del Monferrato? Tutto possibile e affascinante, ma soprattutto, tutto in Italia, il bel Paese dove trascorrere le prossime vacanze.

Secondo un’indagine Confturismo-Confcommercio, durante l'estate gli italiani si regaleranno brevi spostamenti, restando nelle vicinanze di casa, ma alla ricerca di posti tranquilli dove rilassarsi.

Come per esempio una casa sull’albero, immersi nel verde della maremma laziale o tra le colline delle Langhe nei boschi del Trentino. Ce ne sono diverse in Italia, tra cui anche quella più grande d'Europa: si trova nel viterbese.

Visualizza questo post su Instagram #casasullalbero #lapiantata Un post condiviso da lapiantata.arlenadicastro (@lapiantata.arlenadicastro) in data: 1 Gen 2019 alle ore 2:49 PST

Gli appassionati di campeggio si faranno catturare dal glamping, la nuova frontiera della vacanza all’aria aperta: contatto diretto con la natura, ma anche il confort di un hotel rustico, con tanto di sale da bagno private dotate di Jacuzzi e idromassaggio. Nell’entroterra di Venezia e nella Maremma in Toscana ci sono due dei migliori glamping al mondo.

E per chi ama il vino? Niente di meglio che dormire in una bubble room, un’autentica botte di vino da 30 quintali. A pochi chilometri da Bergamo troverete una vera e propria stanza-cantina a contatto con la natura.

Fari, pinnatu e sassi sono invece consigliatissimi a quanti amano il mare, ma anche l'atmosfera rilassata e tranquilla della costa sud occidentale della Sardegna, circondati da pini e ginepri, dove sarà possibile dormire in un faro oppure, per chi desidera una vacanza selvaggia, in un antico ‘pinnatu’, l’abitazione di pietra e legno dei pastori sardi. Matera, invece, vi offre un primitivo alloggio fra i suoi sassi, ma dotato di ogni lusso.

Tanta dose di serenità vi aspetta anche in Puglia dove potrete alloggiare nei tipici trulli a pochi chilometri da spiagge da sogno.

E per chi ama i giardini botanici a Favara possono trovare una distesa di verde con centinaia di specie di cactus.

E finiamo la nostra rassegna in bellezza, sognando di dormire dentro un'opera d'arte. È quello che può accadere in un art hotel in Sicilia dove sono state ricreate opere d'arte all'interno di stanze d'albergo tematiche, immerse nel parco culturale a Castel di Tusa nel Messinese.

(Foto Getty Images)