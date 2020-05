Le barche sembrano volare nelle splendide acque del Salento: ecco le foto spettacolari!

La bellezza del Salento è ormai proverbiale. Ma adesso a tutto il suo fascino si aggiunge un'altra magia. Nelle acque cristalline di Castro Marina (insignita della Bandiera Blu 2020) le barche sembrano infatti sospese nell'aria, come se volassero.

Immagini spettacolari, dovute all'illusione ottica che nasce dalla combinazione tra acque limpidissime e sabbia bianca.

Castro Marina è celebre anche per la sua grotta Zinzulusa, che al suo interno nasconde un affascinante labirinto di laghetti, formazioni calcaree, stalattiti e stalagmiti ed è tra le dieci grotte più celebri al mondo. Alla grotta è anche legata un'antica leggenda, secondo la quale in questa zona viveva il crudele Barone di Castro, che causò la morte della moglie per dolore e fece vivere la figlia vestita solo di stracci. A salvare la bambina, una fata, che le donò un abito meraviglioso e fece a pezzi gli stracci (detti in dialetto zinzuli) che, trasportati dal vento, si posarono sulle pareti della grotta, facendosi di pietra. La fata scagliò anche il malvagio Barone in acqua, nel fondo, dando vita al laghetto Cocito.

