La magia dei rododendri in fiore e le statue del Canova: il tour virtuale sul lago di Como

Si trova sul lago di Como e ogni primavera apre le sue porte ai visitatori innamorati dell'arte e della natura. Ma quest'anno Villa Carlotta non può dare il via alle consuete visite, a causa dell'emergenza Coronavirus. Come fare dunque, per consentire la visione delle splendide opere d'arte della dimora e del suo memorabile parco botanico? L'idea è stata quella di dar vita a tour virtuali, grazie ai social della villa, che è un vero gioiello d'architettura.

Costruita per i marchesi Clerici nel Seicento, è ricca di opere di Antonio Canova e Berthel Thorvaldsen. Si chiama Villa Carlotta perché data in dono alla principessa Carlotta, per le nozze con Giorgio II, duca di Sassonia-Meiningen nel 1850.

Grazie al tour virtuale si ammirano il Salone dei marmi, la Sala dei gessi, quella dei cammei. E soprattutto, si può ammirare il meraviglioso parco botanico, ricco di specie rare. Un tripudio di glicine, rose, camelie, azalee e di indimenticabili rododendri, vera attrazione del giardino. (Foto Getty Images)