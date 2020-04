La foresta violetta che rapisce occhi e cuore: tutta la bellezza di Hallerbos

E' uno spettacolo senza precedenti. Ancora più suggestivo quest'anno, per le ottime condizioni meteo. E' quello offerto dalla foresta di Hallerbos, in Belgio: Un faggeto che in primavera, grazie alla fioritura delle campanule (o meglio degli Hyacinthoides non-scripta, detti bluebell in inglese), conquista gli occhi e il cuore con il suo manto di splendidi fiori blu-violetti.

La foresta di Hallerbos si trova a circa 15 chilometri a sud di Bruxelles e ha da sempre attratto un gran numero di turisti, affascinati da un paesaggio che rimanda alla più pura pittura fiamminga. La fioritura ha anche ispirato i pasticcieri locali, che hanno creato delle golose praline a forma di bluebell, a base di frutti di bosco rosso scuro-violacei.

Quest'anno purtroppo a causa del virus non è possibile per i turisti visitare la meravigliosa foresta. Che vi facciamo però vedere in questa photogallery. (Foto Getty Images)

