Lo splendido borgo pugliese che offre un mese di vacanza gratis. A patto che...

Biccari è uno splendido borgo che si trova in Puglia, sui monti Dauni, in provincia di Foggia. Già lo scorso anno la cittadina ha lanciato un'iniziativa di successo, battezzata “Un mese a Biccari”, per far scoprire tutte le sue bellezze grazie a un soggiorno di un mese... rigorosamente gratis!

Il borgo è tranquillo e quasi fuori dal tempo e permette di vivere una vita a contatto con la natura, nella pace agreste, a contato con le più genuine tradizioni locali. Lo scorso anno si sono candidate per la vacanza gratis ben 600 persone.

Per candidarsi bisogna inviare la richiesta entro il 31 marzo. E' richiesta un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. L'ospitalità gratuita è valida per tutto il mese di agosto 2020. Bisogna solo offrire tre ore giornaliere di volontariato nel Parco Avventura oppure di cooperazione nella Cooperativa di Comunità. A essere scelti saranno poi 4 partecipanti, che potranno condividere sui social la loro esperienza. Tutte le informazioni si trovano sul sito della Cooperativa di Comunità di Biccari.

(Foto Getty Images)