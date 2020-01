Bagaglio nelle cappelliere: ecco come andrebbe sistemato

Quando si viaggia in aereo, soprattutto se si tratta di un volo low cost, può capitare che ci si veda etichettare ed imbarcare (gratuitamente) il proprio bagaglio per esaurimento posti in cabina. Ma può anche capitare di salire a bordo e di non trovare spazio in cappelliera, se non molto distante dal nostro posto a sedere.

Questa situazione andrebbe evitata, perché crea un vero e proprio disagio al momento dell'arrivo, quando si è costretti ad aspettare che scendano tutti i passeggeri per poter finalmente raggiungere e recuperare il proprio bagaglio.

Per evitare questo fastidioso problema, è possibile osservare una serie di semplici consigli pratici.

La prima soluzione consiste nel viaggiare con un bagaglio di piccole dimensioni che, a differenza del normale bagaglio a mano, all'occorrenza può essere inserito sotto il sedile anteriore.

Se non riusciamo a rinunciare alla capienza del trolley, allora bisogna agire d'astuzia e osservare la situazione appena saliti a bordo. Se ci si rende conto del fatto che l'aereo è già piuttosto pieno, basta posizionare il bagaglio nelle prime cappelliere, così da poterlo recuperare agevolmente quando si scende.

Se all'arrivo non abbiamo particolare fretta, ci si può "candidare" per imbarcare il bagaglio in stiva gratuitamente (ovviamente dopo aver preso dal trolley tutto ciò che ci occorre per il viaggio).

Un'altra soluzione per avere un posto garantito in cappelliera consiste nell'acquistare il priority boarding: con la priorità di imbarco sarà certamente più facile trovare un posto in cappelliera in prossimità del nostro sedile.

