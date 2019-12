Scoperta una misteriosa fortezza Maya nascosta in una foresta

In Messico è stata scoperta una fortezza Maya nascosta nella foresta a circa 160 chilometri da Cancùn. L’edificio fa parte dell’antica città di Kulubà: adesso è in fase di restauro, ma ben presto verrà aperto ai turisti e diventerà probabilmente un altro luogo di grande interesse in questo paese.

I ricercatori non hanno dovuto scavare per scoprire questo antico palazzo: si tratta, infatti, di una struttura alta 55 metri e larga 15, che si trova nascosta in una foresta dello Yucatan. Secondo gli esperti la costruzione risalirebbe a un periodo compreso tra il 600 e il 1050 d.C., ossia poco dopo il misterioso declino della civiltà Maya.

In realtà, la scoperta dei primi resti risale al 1939 ma solo negli ultimi due anni le ricerche si sono intensificate fino ad arrivare a una vera e propria svolta: proprio in questi giorni è stata data notizia del ritrovamento di questo palazzo e dell’intenzione di aprirlo al pubblico al più presto. Finora gli studiosi dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico hanno reso noto che l'edificio è composto da due stanze residenziali e dotato di un altare e anche di un grande forno circolare.

Nei pressi della fortezza, inoltre, sono stati ritrovate anche delle tracce di un luogo di sepoltura e quindi adesso la speranza è di poter ottenere ulteriori informazioni dagli esami sulle ossa rinvenute, analisi che potrebbero rivelare molti dettagli sugli abitanti di questa antica città Maya. Gli studiosi hanno inoltre spiegato che in realtà le ricerche non sono che all’inizio, perché ci sarebbero altri edifici nella zona. Proprio perché si conosce ancora poco dell’architettura di questa regione, l’obiettivo degli esperti è quello di studiarla in maniera approfondita, oltre che di restaurare gli edifici rinvenuti e renderli accessibili al pubblico. Infine, un altro obiettivo è quello di ripristinare la parte di foresta che è stata abbattuta per consentire i lavori di restauro: la vegetazione, infatti, fornirebbe a questi antichi tesori la protezione dalla luce solare diretta e dalle intemperie, così da riuscire a conservarli nel modo migliore anche in futuro.

