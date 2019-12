E' mozzafiato l'osservatorio che sorgerà al Circolo Polare Artico

Sorgerà in Norvegia, a 300 km a nord del Circolo Polare Artico, un osservatorio che ha già tolto il fiato al mondo. La sua struttura sarà infatti ispirata alla silhouette delle balene. Una scelta non casuale: dalle sue terrazze si potranno avvistare infatti i maestosi cetacei che solcano liberi l'oceano. Ogni anno, a Andenes, nella parte più settentrionale dell’isola norvegese di Andøya si riuniscono 50.000 visitatori, giunti appositamente per ammirare le balene. Nel 2022 sarà possibile scrutarle da questo splendido osservatorio, firmato dallo studio danese Dorte Mandrup A/S. (Foto Getty Images)

L'osservatorio, battezzato The Whale (balena, in inglese) sorgerà su una superficie di 4.500 metri quadrati e ospiterà aree espositive, uffici, un caffè e un negozio. Gli architetti dello studio Dorte Mandrup A/S hanno presentato così il progetto: «Proprio sul bordo dell’oceano, la struttura a forma di balena sembrerà uscire dal paesaggio. Sorgerà naturalmente come una morbida collina sulla costa rocciosa, come se un gigante avesse sollevato un sottile strato di crosta terrestre e creato una cavità al di sotto. I visitatori e la gente del posto sono invitati a camminare sul tetto e così avranno una vista incontaminata sull’oceano, sulle montagne, sul sole di mezzanotte o sull’aurora boreale che danza sul cielo».