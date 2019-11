Il rifugio Damiano Chiesa completamente ricoperto dalla neve

Guardando la foto del Rifugio Damiano Chiesa si ha la sensazione di immergersi in un paesaggio incantato appartenente alle fiabe: la struttura, situata sul Monte Altissimo, nel comune di Nago, sopra Brentonico, a 2.060 metri di quota, è stata infatti interamente ricoperta da ghiaccio e neve dopo le recenti forti nevicate.

Le meravigliose foto sono state scattate da Alessandro Viesi e pubblicate poi sul profilo Instagram del Rifugio Damiano Chiesa, dove hanno affascinato gli utenti. “Che spettacolo!”, “Frozen”, “Sembra un dipinto”: questi sono solo alcuni dei commenti dei follower della struttura, rimasti incantati da queste foto incredibili.

Il rifugio Damiano Chiesa è una struttura a conduzione familiare: al momento è chiusa perché le attuali condizioni dell’edificio e anche quelle atmosferiche non consentono l’accesso e la sicurezza. Per visitarlo, dunque, bisognerà attendere che la situazione migliori, come ha spiegato la direzione attraverso un post su Instagram.