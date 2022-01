Teatro Regio di Parma: la stagione concertistica

Ricca ed emozionante la stagione concertistica del Teatro Regio di Parma, scandita in otto imperdibili concerti e realizzata da Società dei Concerti di Parma (in collaborazione con Casa della Musica e con il sostegno di Chiesi).

Protagonisti sono musicisti e solisti tra i più apprezzati del panorama mondiale: Alexander Lonquich, Beatrice Rana, Andràs Schiff, Giuseppe Albanese, il Trio di Parma, Richard Galliano, Anna Tifu e Giuseppe Andaloro, David Russell.



La stagione si è inaugurata a novembre con Alexander Lonquich che ha eseguito al pianoforte Schumann (Arabeske in do maggiore per pianoforte, op. 18; Novelette, op. 21 n. 8; Sonata n. 1 in fa diesis minore per pianoforte, op. 11) e Hartmann (la prima versione della Sonata “27 Aprile 1945). Sempre a novembre la pianista Beatrice Rana ha eseguito Quattro Scherzi, di Fryderyk Chopin, Études, Livre I di Claude Debussy, Trois mouvements de Petrouchka di Igor Stravinsky.



A dicembre il Trio di Parma (violino Ivan Rabaglia violoncello Enrico Bronzi, pianoforte Alberto Miodini) ha interpretato la seconda versione, 1891, del Trio, op. 8 di Johannes Brahms e il Trio, op. 50 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.



Giovedì 3 febbraio Giuseppe Albanese eseguirà al pianoforte: Invito alla danza di Carl Maria von Weber, nella trascrizione di Carl Tausig; il “Valzer” da Coppélia di Léo Delibes nella trascrizione di Ernst von Dohnányi; la Suite da Lo schiaccianoci Pëtr Il’ič Čajkovskij nella trascrizione di Mikhail Pletnev; il Prélude à l’Après-midi d’un faune di Claude Debussy nella trascrizione di Leonard Borwick; Suite da L’uccello di fuoco di Igor Stravinskij nella trascrizione di Guido Agosti; La Valse di Maurice Ravel. Una serata tutta dedicata alla danza trascritta al pianoforte, fra Germania, Francia e Russia.



Giovedì 17 febbraio sarà lo stesso Andràs Schiff ad annunciare al pubblico la sera stessa il programma dei brani che eseguirà al pianoforte.



Domenica 20 febbraio è in scena Passion Galliano, la serata offerta al pubblico da Richard Galliano che ripercorrerà sulla sua tastiera i suoi cinquant’anni di carriera. Il jazz, Bach, Mozart, il tango, i suoni mediterranei, la canzone francese in un viaggio attraverso un’esperienza musicale eccezionale, su un’eccezionale fisarmonica.



Lunedì 21 marzo è la volta del duo Anna Tifu al violino e Giuseppe Andaloro al pianoforte, per interpretare la Sonata per violino e pianoforte in la maggiore di César Franck; Tzigane per violino e pianoforte, in re maggiore, op. 76, di Maurice Ravel; Poème, op. 25, di Ernest Chausson; Fantasia da concerto sulla Carmen, op. 25, di Pablo Sarasate. L’Ottocento franco-spagnolo sinonimo di artificio musicale, evocazioni cólte, esotismo.



Domenica 29 maggio l'appuntamento è con David Russell alla chitarra, che chiuderà il Paganini Guitar Festival 2022 con musiche di Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Stephen Goss. La chitarra come strumento che attraversa i secoli: perfettamente adatta alle luci e al calore iberico come alle costruzioni contrappuntistiche settecentesche.