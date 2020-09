Festival Verdi: arriva la XX edizione

Venerdì 11 settembre debutta a Parma il Festival Verdi “Scintille d’Opera” che festeggia il suo XX anniversario nell’anno di Parma Capitale della Cultura. In calendario, 15 eventi per 31 appuntamenti con i maggiori direttori e interpreti verdiani, opere, concerti, recital, spettacoli che si intrecciano a quelli di Verdi Off.

Per la prima volta nella sua storia il Festival si svolge in un nuovo teatro, allestito all'aperto nel Parco Ducale, nel cuore della città, di fronte al Palazzo Ducale eretto nella seconda metà del Cinquecento per volere di Ottavio Farnese. Dal Parco Ducale si irradiano oltre 50 location diverse tra piazze, strade, parchi, cortili e giardini di case, condomini, palazzi, per un’edizione sempre più diffusa, partecipativa e festosa.

La XX edizione del Festival Verdi coinvolge 41 artisti, tra cantanti, musicisti, assistenti, attori, mimi, ballerini, maestri collaboratori, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Romania, Russia, Cina, Georgia, Colombia, Mongolia, insieme a 138 lavoratrici e lavoratori del Teatro Regio.

Il Festival si inaugura con Macbeth (11, 13 settembre) in forma di concerto nella versione del 1865. il ruolo di Lady Macbeth è affidato a Silvia Dalla Benetta. Il secondo titolo operistico, Ernani, in forma di concerto, ritorna in cartellone al Festival dopo 15 anni dalla sua ultima rappresentazione (25, 27 settembre, con il baritono bulgaro Vladimir Stoyanov). In programma poi la Messa da Requiem (18, 20 settembre) e il concerto sinfonico con cui Valerij Gergiev (2 ottobre) ritorna nelle terre verdiane, a 19 anni dalle celebrazioni verdiane del 2001, il Gala verdiano con Luca Salsi (10 ottobre), il concerto da camera del Quartetto Prometeo (3 ottobre), e le commissioni del Teatro Regio in prima assoluta di Letteralmente Verdi con Luigi Lo Cascio (7 ottobre) e Rigoletto. La notte della maledizione di e con Marco Baliani (9 ottobre).

Agli spettacoli si assisterà in totale sicurezza, in ottemperanza alle normative governative; per accedere gli spettatori dovranno essere muniti di biglietto nominativo, di un documento di identità in corso di validità e della mascherina e dovranno rispettare il divieto di assembramento. Saranno presenti termo scanner per la rilevazione della temperatura corporea e distributori di gel igienizzante per le mani.

Scopri di più su www.teatroregioparma.it