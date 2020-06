Il ritorno della grande musica: Il Rigoletto al Parco della Musica di Parma

Torna il piacere della grande musica, tornano, dopo il lockdown, le emozioni gioiose che solo gli spettacoli dal vivo in condivisione sanno regalare. E tornano in tutta sicurezza.

Il Teatro Regio di Parma torna finalmente a incontrare il pubblico con il suo nuovo spettacolo "Rigoletto al Barsò", in programma all'aperto, al Parco della Musica di Parma, dal 29 giugno al 2 luglio, dal 6 al 9 luglio e dal 13 al 16 luglio 2020.

Il celebre "Rigoletto" di Giuseppe Verdi è in questo caso, al barsò, ovvero, in dialetto parmigiano, sotto la tettoia. Quella del bellissimo Auditorium Paganini, firmato da Renzo Piano. Sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini, partner del Teatro Regio di Parma anche in occasione di questo nuovo appuntamento lirico estivo, il maestro Alessandro Palumbo dirige i giovani artisti che si alterneranno ogni sera per dare corpo e voce allo spettacolo firmato dal regista Roberto Catalano.

Per raccontare la tragedia di Rigoletto, incapace di sfuggire alla sua solitudine e di stabilire un contatto vero con i suoi affetti e con il mondo, la regia ha scelto un raffinato gioco di luci, che si sostituisce al contatto fisico tra i cantanti. «Questa storia», ha spiegato il regista «vive nello spazio vuoto, dove gli abbracci interdetti diventano luci orientate sugli occhi di chi vorremmo stringere. Uno spazio dove il percorso è tracciato da luci che disegnano stanze dentro le quali ripararsi dal mondo che tutto intorno preme per voler entrare».

Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma e Presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma, ha dichiarato: «È dedicato anzitutto a Parma e al suo territorio il primo progetto del Teatro Regio che, alla sua riapertura subito dopo la quarantena, offre a tutti gli appassionati l’occasione per tornare finalmente a gioire del piacere e della condivisione dello spettacolo dal vivo e della musica di Giuseppe Verdi».

«Siamo felici di annunciare il ritorno all’attività di spettacolo dal vivo del Teatro», ha affermato Anna Maria Meo, Direttrice generale del Teatro Regio. «Dopo le cancellazioni e il silenzio obbligato degli ultimi mesi ci ritroveremo con La Toscanini e in uno spazio che si associa all’attività dell'Orchestra, ma in un luogo non consueto, accompagnati dall’entusiasmo dei giovani artisti. È tempo di sperimentazioni e noi non ci sottraiamo».

Informazioni e biglietti (in vendita a partire dal 19 giugno alla Biglietteria del Teatro Regio di Parma, e on-line dal 20 giugno) sul sito teatroregioparma.it.