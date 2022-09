Federer gioca l'ultima partita della sua carriera. Con Nadal

"L'ultimo match della mia carriera lo giocherò con in coppia con Rafa Nadal". Parole di uno dei tennisti più forti, amati e rispettati di ogni epoca. Perché è tutto vero, Roger Federer chiuderà la sua incredibile carriera alla Laver Cup in doppio con lo spagnolo, il suo avversario per antonomasia. I due se la vedranno con Jack Sock e Frances Tiafoe.

Lo svizzero ha pubblicato su Twitter la programmazione della prima giornata della competizione che si svolge alla O2 Arena di Londra e spicca ovviamente il match che sarà la sua passerella d'addio, che ha scelto come partner il suo eterno rivale. "È speciale poter giocare con Rafa ancora una volta, sono sicuro che sarà meraviglioso" ha detto Federer. Immediata la risposta di Nadal: "Sarà un onore e un grande piacere". I due hanno già giocato in doppio in Laver Cup nella prima edizione del 2017, quando batterono gli americani Querrey e Sock.

An honor and a real pleasure @rogerfederer https://t.co/HMVnl1Iu9b — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 22, 2022

Federer ha poi ricordato anche l'altro suo grande avversario, il serbo Novak Djokovic: "Ci siamo migliorati a vicenda. Quindi alla fine della giornata, ci stringeremo la mano e diremo che è stato fantastico. Lui e Rafa Nadal sono davvero fantastici e grandi del gioco e per sempre saranno tra i più grandi".

(Foto Getty Images)