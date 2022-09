Da Nadal a Federer: la dedica

Sono tantissimi i messaggi sui social dedicati al tennista svizzero dopo aver annunciato l'addio dopo la Laver Cup a Londra nell'ultimo fine settimana di settembre.

Rafael Nadal è stato uno dei primi a lasciare una dedica all'amico e rivale:

"Caro Roger, mio amico e rivale. Avrei voluto che questo momento non arrivasse mai. È un giorno triste per me personalmente e per gli sportivi di tutto il mondo. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo"

Dalle parole del campione spagnolo si comprende la bellezza del loro rapporto: Nadal e Federer sono stati tra i grandi protagonisti degli ultimi 20 anni di tennis.

I due hanno dato vita sicuramente ad una delle rivalità più emozionanti dei tempi moderni, senza però nascondere la propria amicizia e il rispetto fuori dalla professione.

(Foto Getty Images)