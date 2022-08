Shakira infuriata: ecco la foto di Gerard Piqué con la nuova fiamma

La lunga storia d'amore tra Shakira e il campione Gergard Piqué si è conclusa quest'estate, dopo 12 anni insieme e due figli, Milan (9 anni) e Sasha (7).

I magazine di gossip avevano ipotizzato che il calciatore avesse una nuova fiamma e ne avevano anche fatto il nome: Clara Chia Martì.

Adesso arrivano anche le prime foto insieme della coppia. Gerard e Clara sono stati visti in atteggiamenti affettuosi a Baja Cerdana, per il concerto di Dani Martin. Il programma spagnolo Socialité, in onda su Telecinco, ha affermato: "Si sono scambiati coccole davanti a tutti".

In attesa di sapere se la relazione sia davvero ufficiale oppure no, magazine e siti hanno rivelato chi sia questa misteriosa ragazza. Clara Chia Martì è una studentessa di pubbliche relazioni. Tempo fa, si sarebbe occupata di alcuni eventi organizzati proprio dalla società di produzione di Piqué.

E Shakira? Pare che l'artista stia pensando di trasferirsi con i figli in Florida.

(Foto Getty Images)