Matteo Berrettini trionfa al Queen's

Matteo Berrettini, reduce da un infortunio grave al polso, è stato fermo 84 giorni, poi è sceso su un prato e non ha più smesso di vincere.

Dopo Stoccarda il tennista ha trionfato anche al Queen’s, il circolo della Regina. Ed è il secondo anno di fila. Il tennista numero 10 del ranking mondiale e numero due del seeding londinese ha battuto in finale il serbo Filip Krajinovic, numero 48 al mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-4.

Berrettini ha raccontato: "ogni volta che arrivo al Club, prima mi perdo, poi arrivo al corridoio dove ci sono tutti i vincitori e vedo me insieme a gente come McEnroe, Connors Becker etc... È un onore è un privilegio". Il giocatore azzurro è il primo dell’era Open a vincere due titoli di fila nelle prime due apparizioni a un torneo, l’ottavo a fare il bis. Gli altri sette sono: Andy Murray, Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Ivan Lendl, Boris Becker, Jimmy Connors e John McEnroe. Lucidità, concentrazione e concretezza le doti ritrovate, dopo lo stop forzato, che lo hanno fatto vincere. Gli osservatori di lui scrivono: "Matteo si migliora sempre, ed è per questo che ora sull’erba produce il suo miglior gioco. Ora si muove meglio in avanzamento, ha mano educata a rete, e l’esperienza quella necessaria per variare tattica e ritmi quando la battuta non gira".

