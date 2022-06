Formula 1: ecco quanto costa un'auto da competizione

È noto a tutti come la Formula 1 sia uno degli sport più costosi al mondo, e forse anche tra i più pericolosi, ma quanto costano le monoposto che vediamo sfrecciare sui circuiti più belli del mondo?

Ricerca e sviluppo sono alla base per la realizzazione di un prodotto di grande valore. Tutte le componenti della vettura da gara vengono realizzate a mano e su misura, a differenza di un'auto di serie e della produzione di massa. Gli esperti del settore rivelano che una monoposto di Formula 1 è formata da più di 14.500 componenti, il principale è il motore il cosiddetto Power Unit, vista la complessità del sistema ibrido. Costo? circa 5 milioni di dollari. Poi c'è il telaio, una monoscocca in materiali compositi e fibra di carbonio che garantisce anche la sicurezza del pilota. Il suo valore supera di poco il milione di dollari.

Altro componente determinante è la trasmissione che costa tra il mezzo milione e il milione di dollari, a cui si collega il sistema idraulico che include l'impianto frenante e la frizione, valore fino a 170.000 dollari. Ma non è finita qui. Tra i pezzi più costosi ci sono quelli che definiscono l'aerodinamica della vettura. L'ala anteriore e quella posteriore, che include il sistema DRS, valgono singolarmente tra i 150.000 e i 200.000 dollari.

Le cifre necessarie a realizzare le sospensioni sono di poco inferiori, comprese tra i 100.000 e i 150.000 dollari. Il volante, che non serve solo per sterzare e cambiare le marce, con le mitiche palette, ma funge anche da centro di gestione elettronica dell'auto va dai 50.000 ai 100.000. L'ultimo pezzo più costoso della monoposto è il sistema di sicurezza Halo, che protegge il pilota e vale circa 17.000 dollari. Calcolatrice alla mano per realizzare una monoposto da far girare in Formula 1 ci vogliono all'incirca 8 milioni di dollari.

(Foto Getty Images)