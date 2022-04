Monte Carlo Rolex Masters: il palcoscenico per l'elite del tennis mondiale

Tornano le grandi emozioni e il grande agonismo! Appuntamento infatti dal 9 al 17 aprile con il celebre torneo che dà il via alla stagione su terra battuta della prestigiosa categoria ATP Tour Masters 1000. Si tratta del Monte-Carlo Rolex Masters, organizzato sui campi del Monte-Carlo Country Club dalla Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis (S.M.E.T.T.).

Il Monte-Carlo Rolex Masters è da sempre il palcoscenico glorioso dell'elite del tennis mondiale. E quest'anno sono attesi il fuoriclasse Novak Djokovic, Daniil Medvedev (vincitore dell’US Open), Alexander Zverev (campione olimpico e vincitore del Masters ATP 2021, Stefanos Tsitsipas (vincitore lo scorso anno) e i migliori tennisti internazionali.

Presenti anche Gael Monfils e Ugo Humbert, Stan Wawrinka e Jo-Wilfried Tsonga (invitati dal Rolex Monte-Carlo Masters).

Per l’Italia, iscritti Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e il vincitore della storica edizione del 2019 Fabio Fognini.

L'evento si annuncia ricco di sorprese e competizioni indimenticabili. Sabato 9 aprile, per festeggiare l'apertura del torneo, sarà anche organizzata una esibizione di mini tennis sulla Place du Casino, con la partecipazione dei migliori tennisti. In programma, come di consuetudine, anche il Kids Day (il 10 aprile) e la Grande Notte del Tennis (il 15 aprile).

(In foto Novak Djokovic e i protagonisti della finale dello scorso anno, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev)

Segui tutti i match sul sito ufficiale montecarlotennismasters.com