Matteo Berrettini ospite a Sanremo

Ultime ore di attesa e poi si alzerà il sipario sulla 72° edizione del Festival di Sanremo diretta e presentata da Amadeus. Tra i super ospiti di questa prima serata il tennista Matteo Berrettini, unico italiano nella storia ad aver disputato la finale di Wimbledon, e reduce dalla semifinale dell'Australian Open dove è stato battuto dal campione Rafa Nadal.

Fisico da corazziere (196 cm di altezza per un peso di 95Kg), romano di nascita, bello e simpatico, è il primo degli sportivi ospitati in questo 2022 da Amadeus che aveva già invitato Novak Djokovic e Zlatan Ibrahimovic (quest'ultimo l'anno scorso è stato addirittura uno dei co-conduttori).

Non poteva proprio mancare l'azzurro appena salito al sesto posto del Ranking ATP. Il suo allenatore Vincenzo Santopadre lo descrive come un vero capoccione perché non si accontenta mai. Mentre il suo mental coach Stefano Massari racconta di un Matteo con un particolare spirito artistico, perché vede le cose in modo sempre diverso. E la domanda sorge spontanea: cosa farà Berrettini all'Ariston? Canterà, ballerà o si misurerà in qualche scambio con Fiorello, anche lui sul palco a fianco del grande amico Ama? Di certo ci sorprenderà.

(foto Getty Images)