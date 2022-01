Matteo Berrettini, la vittoria e quell'urlo: non vi sento!

Matteo Berrettini accede alla semifinale degli Australian Open: è il primo italiano in 117 anni. Il tennista ha battuto il francese Gael Monfils in 4 ore di gioco, con un punteggio di 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2.

Durante il match, Berrettini se l'è dovuta anche vedere con un pubblico alquanto ostile: un gruppetto di spettatori infatti gli hanno tifato contro in maniera davvero poco sportiva. Ma non c'è stato niente da fare e il tennista italiano ha trionfato. Chiudendo la partita con un urlo liberatorio rivolto proprio al pubblico che lo aveva fischiato: “Non vi sento. Non vi sento. Non vi sento!”.

Adesso Berrettini dovrà vedersela on Rafael Nadal.

(Foto Getty Images)