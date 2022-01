Ecco chi saranno i nuovi grandi del tennis. E c'è anche un italiano!

Col 40enne Federer fermo ai box, il no vax Djokovic rispedito in patria e Nadal in condizioni fisiche enigmatiche, il tennis vive il momento del turnover. Cinque gli atleti pronti a vincere da subito, e a formare una nuova aristocrazia. Ecco di chi si tratta:

Alexander Zverev, tedesco di origini russe, 24 anni. Sfiora i due metri di altezza: vantaggio fisico che lo rende una minaccia costante al servizio (con missili fino a 220 km/h). Dal n° 3 Atp ci si aspetta il primo Slam: dopo la finale agli Us Open del 2020 e l’oro olimpico.

Embed from Getty Images

Daniil Medvedev: il 2° del ranking, che ha sconfitto Nole nell’ultima finale di Flushing. Ha un gioco fatto di calcoli più che istintivo, come se trasferisse in campo la sua passione per gli scacchi. Ma la vera fissa del 26enne è la PlayStation: non la porta mai in giro per tornei, troppe distrazioni.

Embed from Getty Images

Jannik Sinner, 20enne azzurro, ha partecipato alle sue prime Finals ed è tra i top ten al mondo. Bordate da fondocampo, precise e taglienti. Quello che ora punta l’altoatesino è l’exploit in uno Slam, dopo un 2021 in cui ha vinto 4 tornei Atp.

Embed from Getty Images

N° 4 del circuito, Stefanos Tsitsipas nel 2021 è arrivato in finale al Roland Garros: battuto al 5° da Djokovic. Il tennis del 23enne è vario e spettacolare. A 16 anni, il Greco si allenava a Galatina: ingaggiato dal circolo salentino, per il campionato di serie B.

Embed from Getty Images

Andrej Rublev è il n° 5 della classifica: 24 anni, figlio di una tennista e un pugile. Tanto scatenato con la racchetta, quanto stiloso senza: il suo feed Instagram è un’ispirazione di outfit. Mai oltre i quarti di uno Slam, con la Russia ha appena centrato la doppietta Davis-Atp Cup.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrey Rublev (@andreyrublev)

(foto Getty Images)