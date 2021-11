Jannik Sinner e quella bellissima dedica a Matteo Berrettini

Nel 1992 gli Europei di calcio vennero vinti dalla Danimarca. In Svezia, paese organizzatore, la nazionale di Copenaghen nemmeno doveva andarci, perché non si era qualificata. Poi nei Balcani scoppiò la guerra e la Jugoslavia venne esclusa, la Danimarca venne richiamata a pochi giorni dall’inizio del torneo, quando i suoi giocatori erano già in vacanza e alla fine trionfò.



Ora, fatte le debite proporzioni, qualcosa di simile potrebbe succedere anche a Jannik Sinner, giovanissimo tennista azzurro. L’altoatesino era infatti il giocatore di riserva per le ATP Finals, il torneo che riunisce i migliori tennisti del mondo così come li stabilisce il ranking internazionale, e che sta avendo luogo a Torino.



Quattro ore prima di scendere in campo contro l’ungherese Hubert Hurkacz il nostro Matteo Berrettini ha dovuto dare forfait per un infortunio, al suo posto ha giocato Sinner che in due set ha chiuso un match mai in discussione nemmeno per un secondo.



Il ragazzo di San Candido diventa così il primo giocatore subentrato a vincere un match alle Finals negli ultimi 10 anni. E ora l’approdo alle semifinali è possibile. Jannik ha però voluto dedicare parole di affetto per l’amico Berrettini: “Matteo è un campione, questo torneo lo giochiamo per lui". Tutto questo dopo aver scritto su una telecamera “Matteo sei un idolo”, subito dopo il punto decisivo con Hurkacz.

Matteo, mi dispiace per questa situazione e per quello che stai passando, di sicuro non è un momento facile e non vorrei che un amico come te stesse vivendo tutto ciò. pic.twitter.com/uJsq7ZpKjf — Jannik Sinner (@janniksin) November 17, 2021

Una partita che Sinner ha vinto dentro e fuori dal campo.

(Foto Getty Images)