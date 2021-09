Matteo Berrettini sfida nuovamente Djokovic

"La verità è che Djokovic sta sicuramente in pensiero: l'unica cosa che deve sperare è che Berrettini non serva bene come sta facendo finora. Lui è un cannone. Matteo parte con un più 15 di vantaggio in tutti i game. Djokovic questo lo sa, e a quel livello non si può dare un vantaggio simile a nessuno. Se Berrettini batte il serbo vince il torneo: le possibilità ci sono tutte".

A parlare così, in una intervista a LaPresse è Nicola Pietrangeli, a poche ore dal match dei quarti di finale degli Us Open, tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, in quel di New York.

Negli ultimi mesi i due si sono già incrociati ai quarti del Roland Garros e in finale a Wimbledon, e in entrambe le occasioni a imporsi è stato il serbo, che comunque non ha mai avuto vita facile con il romano. Djokovic rimane il favorito dei bookmaker per la vittoria finale del torneo (il nostro tennista è dato invece a 40), forte anche dei suoi tre trionfi sul cemento di Flushing Meadows nel 2011, 2015 e 2018 e - soprattutto - perché vede ormai molto vicino l'obiettivo finora solo sfiorato del Grande Slam.

Inattesa di scendere in campo Berrettini può intanto comunque rallegrarsi della conquista del settimo posto nella classifica ATP che verrà certificata la prossima settimana e di essere il primo tennista italiano ad approdare almeno ai quarti di finale in tre tornei dello Slam nella stessa stagione.

Non resta che attendere, primo servizio alle 2 e 15 di questa notte, ora italiana.

(foto Getty Images)