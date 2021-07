Berrettini riporta il tennis italiano ai fasti di Wimbledon

Matteo Berrettini riporta l'Italia ai quarti di finale di Wimbledon. Non accadeva da ben 23 anni, quando, nel 1998, infatti, fu Davide Sanguinetti si qualificò ai quarti del prestigioso torneo, finendo poi battuto dall'olandese Richard Krajicek in tre set. Prima di Sanguinetti, ai quarti era arrivato anche il grane campione Adriano Panatta, che nel 1979 fu infine sconfitto in cinque set all'americano Pat du Pre'.

Tutta Italia adesso tifa per Berrettini, numero 9 del mondo, che ha battuto, in tre set, il bielorusso Ivashka col punteggio di 6-4 6-3 6-1.

Nella storia dle tennis italiano si contano altre due volte di un giocatore tricolore ai quarti di finale di Wimbledon: nel 1928, con il Barone Uberto de Morpurgo, che fu però battuto da René Lacoste (sì, proprio il tennista che poi diede vita alle celebri polo). E nel 1960, con Nicola Pietrangeli, sconfitto da Rod Laver. Berrettini adesso riuscirà nell'impresa di superare i quarti?