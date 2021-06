David Beckham in Italia in un video irresistibile!

Per David Beckham ogni scusa è buona per tornare in Italia: una volta è la moda, un’altra è il bisogno di una vacanza nel Bel Paese, una volta è il cantiere navale Riva Ferretti, ma questa volta è la cucina! D’alto livello, come ogni cosa che riguarda l’attuale presidente dell'Inter Miami.

«Un signore che sa come calciare un pallone, come scegliere un grande vino e ora come impiattare il piatto perfetto!», ha scritto Massimo Bottura, condividendo sui social le immagini della serata proprio con Beckham, cuoco per una notte, che cura l'impiattamento di pietanze prelibate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

Il calciatore è arrivato a Modena a bordo della sua Maserati Mc20 con destinazione Casa Maria Luigia, la guest house dello chef pluristellato e di Lara Gilmore, e con il suo stile inconfondibile (indossava il grembiule sopra lo smoking!) è entrato nelle cucine e ha dato una mano a Bottura a impiattare i suoi piatti meravigliosi.

La passione di David per la cucina non è una novità. Tra un lockdown e una quarantena, si è cimentato ai fornelli con le ricette di famiglia, proponendo a Victoria Beckham e ai loro figli i suoi manicaretti. Voci di corridoio lo vorrebbero in trattativa per uno show di cucina tutto suo, in collaborazione con uno chef di fama mondiale come Gordon Ramsey…

(foto Getty Images)