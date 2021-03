Formula 1: ecco chi è il pilota che guadagna di più

Domenica parte il Mondiale di F1, atteso da milioni di tifosi in tutto il mondo. Dalle piste del Bahrain riparte la rincorsa a Lewis Hamilton, che nel suo palmarès ha già 7 titoli iridati, di cui gli ultimi 4 consecutivi con l’infilata 2017-2020.

Un Mondiale con un calendario ancora mezzo ostaggio della pandemia: la gara d’apertura doveva essere quella tradizionale di Melbourne, che però è stata spostata al 21 novembre e il Gran Premio di Cina è stato cancellato e sostituito da una gara a Imola il 18 aprile.

Nella rosa dei candidati al titolo, Hamilton a parte, ovviamente, ci sono le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, poi le Ferrari di Sainz e Leclerc. Curiosità per Mick Schumacher, figlio di Michael, al debutto in F1 sulla Haas e del vulcanico Mazepin (pure troppo secondo molti suoi colleghi, o almeno così si mormora). Poi c’è Yuki Tsunoda, alla guida di una AlphaTauri, primo pilota del circus con una carta di identità che dice che è nato in questo millennio.

E chi tra i vari contendenti guadagna di più? A dircelo è il sito di sport e finanza Sportrac: Lewis Hamilton ha un contratto con la Mercedes da 46 milioni di euro all’anno. Gli altri sono molto lontani da lui, come Alonso (17,3 milioni di euro), Verstappen (16,1 milioni), Vettel (14,3 milioni) e Ricciardo (14,3). Sotto i 10 milioni troviamo tutti gli altri, dai 9,3 milioni di Bottas e Leclerc ai 578mila di Antonio Giovinazzi sull’Alfa Romeo. Curiosità, per i tre di cui abbiamo parlato prima, ovvero Nikita Mazepin, Mick Schumacher e Yuki Tsunoda, non sono disponibili le cifre (ma per quanto riguarda Mazepin si tratta di un dettaglio: è figlio di uno degli uomini più ricchi di tutta la Russia, uno che vanta un patrimonio personale che va nell’ordine di oltre un miliardo di euro…)