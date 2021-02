Se David Beckham racconta una storia che lo riguarda da vicino...

La storia dello sport è segnata da rivalità che hanno lasciato il segno: Bartali - Coppi, Borg - Mc Enroe, Senna - Prost, CR7 - Messi…..e mille altre ancora. Eppure ce n’è una di cui non si parla mai, ma che caratterizza le imprese degli atleti dal dopoguerra. Tutta bavarese, riguarda due brand storici di abbigliamento: Adidas e Puma.

A nobilitarla con il racconto, per colmare il vuoto nella narrazione di genere, arriva adesso il progetto firmato da David Beckham: di certo, non uno qualunque.

Il leggendario ‘Spice boy’, transitato negli anni anche in casa Milan, si è lanciato con successo nell’imprenditoria del videomaking. Attraverso ‘Studio 99’, la sua casa di produzione, ha unito le forze con ‘Boat rocker studios’ e ‘Matador content’: per realizzare un docufilm sui due colossi tedeschi dello sportswear, nati dai fratelli Adolf e Rudolf Dassler.

Fratelli coltelli, verrebbe da dire: il primo ha fondato Adidas, il secondo Puma. Sono partiti dalle scarpe, ed è stata subito faida familiare: ingrediente perfetto per un plot. Il soggetto rende fedelmente la tensione competitiva fra i germani germanici: artefici di due label ormai dominanti nel segmento athleisure, grazie anche al continuo pungolo della rivalità consanguinea.

Il titolo? Altisonante: ‘World war shoe’. Un lavoro diviso in tre parti, a seguire diverse vicende: tra mitici atleti sponsorizzati dalle due etichette, battaglie legali e screzi. Il tutto, con inevitabili ricadute sul panorama mondiale di settore che hanno influenzato la cultura pop: partendo da musica e moda.

E non poteva mancare la certificazione di good job per Becks: “Siamo entusiasti del lavoro con David, per portare sullo schermo questa incredibile storia”. Parola dei sodali Jay Peterson e Todd Lubin: presidenti di ‘Boat rocker studios’ e ‘Matador content’.

(Foto Getty Images)