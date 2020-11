Maradona, addio: scompare una leggenda dello sport

Diego Armando Maradona, la più grande leggenda del calcio degli ultimi anni, è scomparso. A portarlo via, sessantenne, è stato un un arresto cardiorespiratorio.

Maradona aveva fatto sognare i tifosi di calcio, per la sua straordinaria abilità. E tutti noi, perché era l'incarnazione della fiaba del brutto anatroccolo. Basso, sgraziato, apparentemente goffo, in campo era un prodigio incantevole di talento e abilità. I suoi successi erano la rivincita di tutti quanti sembravano inadatti a brillare sotto i riflettori. E invece... una luce speciale, una grazia magica a volte crea il miracolo. E fa dell'uomo comune un personaggio unico. Inimitabile.

Di suo Maradona aveva anche un'umanità ricca di difetti (eh, quanti: amicizie sbagliate, vizi da evitare, capricci da divo) che però ce lo rendevano un po' più vicino. Non sideralmente distante come un David Beckham, per esempio, dal corpo perfetto, stile perfetto, famiglia perfetta...

Maradona aveva ispirato numerosi artisti. registi, prima di tutto. Come Emir Kusturica che nel 2008 aveva girato "Maradona di Kusturica". O Asif Kapadia, noto per i suoi film dedicati a Amy Winehouse e Ayrton Senna, autore di "Diego Maradona". Il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino sta poi girando "È stata la mano di Dio", ambientato nella Napoli Anni Ottanta, in cui naturalmente c'è anche Maradona.

Anche i musicisti sono stati affascinati dal campione. Enrico Ruggeri, Francesco Baccini, i Mano Negra, Manu Chao, The Giornalisti, gli Stadio lo hanno cantato (se siete curiosi, ecco le rispettive canzoni: "Il fantasista", “Diego Armando Maradona”, “Santa Maradona”, "La vida tombola”, “Maradona y Pelè”, “Doma il mare doma”). E naturalmente il napoletano Pino Daniele. Che gli ha dedicato questa canzone, "Tango della Buena Suerte".

Eccola... in ricordo di due grandi, Diego e Pino.

(Foto Getty Images)