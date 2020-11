Jannik Sinner: la storia tutta italiana del tennista che ha incantato il mondo

Trentino, 19 anni, capelli rossi e scompigliati, sguardo deciso: Jannik Sinner è diventato una star del tennis.

Il 14 novembre, il nuovo campione del tennis italiano ha vinto a Sofia un importante torneo. Sul campo dell’Arena Armeec di Sofia, Sinner ha battuto in tre set Pospisil giocando in maniera decisiva solo alla fine e vincendo. Riccardo Piatti, l’allenatore di Sinner, si dice molto soddisfatto dal suo giovane allievo. Più di un semplice allenatore, Piatti funge anche da padre, da mentore, da parafulmine. È una rete di sicurezza tra Jannik e il mondo esterno.

Da Sesto Pusteria, un comune del Trentino Alto Adige a pochi chilometri dall'Austria, Jannik vive la sua vita tranquilla e impara tardi a parlare l’italiano. Ma la sua è una storia tutta italiana. Mamma Siglinde e papà Hanspeter gestiscono un piccolo rifugio in alta montagna. I genitori gli trasmettono la passione per gli sci, che indossa già a quattro anni. Jannik però abbraccia anche la passione per la racchetta a sette anni, quando i genitori lo spronano a provare anche un altro sport. Inizialmente Jannik si divideva tra tennis e sci e, quindi, gioca poco.

Un aiuto decisivo arriva dall'innato senso della competizione di Sinner, come spiega il suo primo allenatore di tennis Heribert Mayr. "A 12 anni era campione italiano di sci e si allenava tutti i giorni; a tennis era forte, ma per lui era ancora un hobby da due volte a settimana. Nello sci, però, iniziava ad accusare il colpo e non vinceva più. E Jannik è uno che ha sempre voluto vincere, non accettava di perdere neanche contro di me". Insomma a 12 anni Jannik è uno sciatore promettente che però fatica a progredire. Il tennis, però, un po' alla volta entra nella sua vita e in poco tempo il ragazzo si avvia a diventare un campione. Una lunga strada lo attende.

