Le "Fantastiche Quattro": 4 ragazze ammesse alla Ferrari Driver Academy

Aria di rinnovamento in casa Ferrari. L'azienda di Maranello ha deciso di investire su 4 giovani donne per le prossime gare in Formula 4. Le ragazze sono: Julia Ayoub, brasiliana, Antonella Bassani brasiliana di origini italiane, Mara Weug, spagnola e Doriane Pin, francese.

Hanno tutte tra i 14 e 16 anni e sono entrate alla Ferrari Driver Academy essendo risultate le migliori del "Fia Girls on Track – Rising Star", il programma lanciato dalla Women in Motor Sport Commission della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) per trovare il pilota donna di domani. Il progetto lanciato dalla Federazione per favorire l’avvicinamento di giovani ragazze al mondo della Formula 1, è attuato in partnership con la Ferrari Driver Academy.

Una soltanto delle 4 ragazze passerà la selezione finale e firmerà un contratto con l'azienda di Maranello per gareggiare in Formula 4, nel 2021. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha espresso la sua soddisfazione: "Crediamo fermamente nella crescita dei giovani talenti nel motorsport, come testimonia l’impegno ultradecennale in FDA. E in questo ambito, ci è sembrato doveroso fare uno sforzo ulteriore allargando il nostro raggio d’azione al mondo delle giovani ragazze che vogliono cimentarsi nelle competizioni automobilistiche dove, sebbene in teoria non esistano barriere di genere, è un fatto che l’accesso per loro sia certamente più difficile".

L’ultima donna a guidare in Formula 1 fu Lella Lombardi, che nel 1976, in Spagna, si classificò sesta. Prima di lei, nel 1958, un’altra italiana, Maria Teresa De Filippis, si era piazzata decima al Gp del Belgio.

(Foto: Getty Images)