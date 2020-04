Andre Agassi compie 50 anni: auguri a un'icona del tennis, anticonformista e ribelle

60 titoli di singolare, la Coppa Davis, tutti e 4 tornei del Grande Slam vinti, 16 anni nella top 10, il Masters, la medaglia d’oro nel singolare olimpico, 101 settimane da numero uno del mondo. Tutto questo è il talento di Andre Agassi, icona del tennis. Oggi, 29 aprile, questo personaggio così complesso compie 50 anni e se guardiamo indietro, alla sua vita e alla sua carriera, possiamo dire che è un vero e proprio mito.

Agassi è stato molto di più di un tennista. Agassi è stato un uomo con mille sfaccettature, con una vita anche difficile, con alcune battuta di arresto. Di lui sappiamo praticamente tutto, grazie anche alla splendida biografia "Open". Ma ancora tantissimo c'è da scoprire.

Nel tennis continua ad essere un grandissimo punto di riferimento, sia per i colleghi più giovani che per gli aspiranti giocatori. Una volta John McEnroe ha detto di lui: "Non ho mai giocato contro nessun giocatore che colpisca la palla così forte, così spesso e in maniera così precisa", e questo dà la misura della determinazione, della tenacia, della passione con la quale Andre ha sempre giocato.

Agassi è un uomo controverso, è un ribelle, un anticonformista. Ma anche timido e silenzioso. Tormentato, narciso e generoso. Questo è lui, il grande campione. Ha detto di aver odiato il tennis, ma poi alla fine è stato proprio lo sport a farlo rialzare nei momenti più bui della sua vita. Sono state la racchetta e la pallina a dare forma e significato alle sue giornate.

A 16 anni, Agassi è già un professionista. Da Las Vegas, parte alla volta della Florida e lì inizia la sua carriera. Andre non è come i grandi del tennis, composto e ben educato. Andre è un cavallo pazzo: ha i capelli tagliati alla moicana, le unghie smaltate, gioca con improbabili completini. Il bello è che non sbaglia un colpo. A 23 anni ha una relazione con Barbra Streisand, che ha 28 anni più di lui. A 27 anni è vittima della droga. Poi sposa Brooke Shields, ma è un matrimonio sbagliato dal quale ne uscirà 2 anni più tardi. Rifugge la realtà, si nasconde, è caduto in basso. Poi conosce Gil Reyes, amico e guida spirituale, e inizia a rialzarsi. Piano piano. Nel 2001 sposa Steffi Graf: la sua più grande vittoria, perché da questo momento in poi Andre dà un cambio netto alla sua vita. E torna sul campo, più forte che mai.

Gioca la sua ultima partita all'età di 36 anni. Oggi, Andre Agassi è un esempio di come la vita può essere dura, ma tu sei più duro di lei. Un uomo che più volte è caduto e più volte si è rialzato. Un uomo che ha lottato, ha pensato di non farcela, si è lasciato andare, ma poi ha respirato forte e ha ritrovato la forza di andare avanti e di diventare un'icona per tutti. Tanti Auguri Andre.

(Foto Getty Images)