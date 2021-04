Ayrton Senna, indimenticabile campione

E' ancora (e lo sarà sempre) nel cuore di tutti gli amanti dello sport il grande campione Ayrton Senna da Silva, nato in Brasile, a San Paolo, il 21 marzo 1960.

Senna è stato per tre volte campione mondiale di Formula1, nel 1988, 1990 e 1991 e ha vinto ben 41 Gran Premi. Tuttora, Senna ha il record di vittorie sul circuito di Monte Carlo: sei, e di queste cinque consecutive fra il 1989 e il 1993. Come il campione amava ripetere, «Correre, competere, è nel mio sangue. Fa parte di me, fa parte della mia vita. L'ho fatto per tutta la vita e spicca su tutto il resto.»

A rendere leggendarie le sue corse furono la sua abilità nella guida sul bagnato e la velocità in qualifica, oltre alla rivalità con Alain Prost, compagno di scuderia in McLaren.

Senna morì il 1 maggio 1994, a causa delle ferite riportate nell'incidente alla curva Tamburello del circuito di Imola, durante il Gran Premio di San Marino.

(Foto Getty Images)