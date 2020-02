In gara per il Pianeta: lo skipper Yoann Richomme regaterà all’Ocean Race contro il cambiamento climatico

Lo skipper Yoann Richomme parteciperà alla Ocean Race 2021/22 a nome della Mirpuri Foundation. Il francese regaterà al chiaro scopo di difendere l'ambiente e la natura che ci circonda. Lui, che va per mare, sa quanto le nostre azioni siano fondamentali per il benessere della Terra e conosce perfettamente l'emergenza che stiamo dicendo. In una recente intervista Yoann ha dichiarato: «Con il Mirpuri Foundation Racing Team gareggeremo per uno scopo. Come marinaio ho visto di persona l'impatto devastante del cambiamento climatico».

Poi ha continuato: «Tutti noi abbiamo visto l'innalzamento del livello del mare, i modelli meteorologici che cambiano e i nostri oceani affogare nella plastica. Non ho tutte le risposte, non ho la bacchetta magica, ma so che la risposta non è non fare nulla». È questo il monito che tutti noi dovremmo accogliere: siamo i protagonisti assoluti in questa lotta. Da noi parte ed è anche per noi che dobbiamo farlo, non solo per il nostro Pianeta.

«L'Ocean Race è una piattaforma veramente globale - ha proseguito lo skipper francese - ospita più di 2,5 milioni di persone nei suoi Race Village durante l'evento e il numero di visualizzazioni dei suoi post sui media raggiunge i miliardi. Non posso fare la differenza da solo, sono solo un uomo, ma posso portare il messaggio, ispirare ed educare. Non posso essere il fuoco, ma posso essere la partita». Queste parole sono di grande impatto: Yoann si fa portavoce di un'istanza importante e vuole sensibilizzare tutti intorno alle emergenze della Terra.

Richomme ha vinto la Solitaire du Figaro nel 2019 e la Route du Rhum nel 2018, ed è un vero e proprio professionista del settore.

