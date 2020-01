Il grande John McEnroe legge le regole del tennis per aiutare gli insonni ad addormentarsi

In molti ricordano il suo carattere particolarmente polemico, a tratti velenoso, un prodigio del tennis, un campione che sovvertiva le regole della buona educazione, ma che aveva sempre ragione perché alla fine vinceva. Stiamo parlando di John McEnroe, 61 anni oggi, e un nuovo "lavoro" in tasca.

Esatto, il tre volte campione del mondo è stato ingaggiato da un'app - "Calm Mobile" - per leggere le regole del tennis a tutte le persone che hanno difficoltà ad addormentarsi. Da irascibile quale era, ora lo sentiremo con la voce calma e dolcissima.

McEnroe ha giocato tra la fine degli anni 70 e metà degli anni 90. È stato un vero e proprio portento e un ribelle, come i suoi capelli, che non volevano saperne di stare al loro posto. Oggi ecco come si presenta al un pubblico di insonni: «Forse hai sentito dire di me che perdo la calma con gli arbitri e i giudici del tennis, cosa che facevo di tanto in tanto. Adoro il gioco del tennis. Sono solo un pignolo per le regole e voglio essere sicuro che siano applicate con precisione, specialmente quando sono uno di quelli che giocano. Non è un segreto che a volte mi arrabbi un po' durante il gioco, che di solito termina con me che parlo con un arbitro o due».

Non ci resta che augurarvi una dolcissima notte.

(Foto Getty Images)