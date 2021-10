“Voglio fare di meglio”: così è nata RINGANA

RINGANA nasce dalla volontà̀ di un padre, Andreas Wilfinger, di cambiare le cose e fare il meglio per i suoi figli e il pianeta.

Erano i primi anni in cui iniziava a essere segnalato l’INCI dei prodotti e, leggendo gli ingredienti contenuti nel tubetto di un dentifricio portato a casa con entusiasmo da suo figlio dall’asilo, si rese conto che le sostanze contenute erano tutt’altro che sane!

Da qui l’idea di creare lui stesso un’alternativa.

Nel 1996 ad Hartberg, Austria, nella regione della Stiria, fonda RINGANA, un’azienda che produce cosmesi e sostanze vitali fresche ed efficaci.

Il piccolo laboratorio di un tempo messo insieme per caso si è profondamente trasformato in uno stabilimento di ricerca, sviluppo e produzione estremamente moderno. Una cosa, però, è rimasta invariata: la filosofia originaria di Andreas Wilfinger come principio.

Dopo oltre vent’anni da quell’intuizione, i dati RINGANA dimostrano l’espansione e il successo dell’azienda. Dalla crescita annua del 40% alla presenza in 34 paesi europei con 90.000 partner in tutta Europa 160 milioni fatturato. E ancora 600 collaboratori e 1.200.000 clienti!

La filosofia unica di RINGANA si basa sui quattro pilastri: FRESCHEZZA, PRINCIPI ATTIVI, COERENZA e ETICA.

La cosmesi fresca è un’evoluzione estremamente innovativa della cosmesi naturale e prevede gli ingredienti di qualità più elevata e più freschi che la natura possa offrire.

“Le sostanze attive altamente antiossidanti e accuratamente selezionate rendono i nostri prodotti unici, benché questo vada a discapito della loro conservabilità nel tempo. La COSMESI FRESCA RINGANA non rimane secoli nell’armadietto, esattamente come non rimane a lungo nella credenza un pregiato olio di oliva. La cosmesi convenzionale contiene inoltre conservanti, aromi e coloranti, oli minerali oppure formaldeide. Se la formula è corretta, queste sostanze risultano davvero superflue.”

L’azienda austriaca ha ricevuto numerosi premi di riconoscimenti.

RINGANA ha scelto di essere VEGAN e CRUDELTY FREE dal 1996. Lo ha fatto per profondo rispetto per ogni forma di essere vivente, noi compresi. Per RINGANA in primo piano c’è sempre il legame con la natura e il rispetto per l’ambiente.

Un esempio concreto di sostenibilità sono le 3 RE di RINGANA: REduce, REuse e REcycle.

