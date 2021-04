Gioca a “DENTI SANI, CANI PIU’ FELICI”, il nuovo contest di RadioBau e Pedigree Dentastix

In questi giorni RadioBau ha lanciato il suo nuovissimo sito e un importante progetto in collaborazione con Pedigree: la prima edizione del contest "VIP" (dove “vip” sta per “very important pet”) dedicata ai “Denti sani, cani più felici!”.

A partire dal 19 aprile, per 4 settimane, su radiobau.it si potrà compilare una scheda online per far entrare il proprio animale nell’Albo dei «VIP» DOG. Le schede daranno modo di conoscere le storie di tantissime cani e delle loro famiglie e scoprire cosa li fa scodinzolare – e sorridere – di più.

Tutte le schede che riceveranno almeno 20 voti entreranno a far parte di una short list dalla quale, una speciale giuria formata dallo staff di RadioBau e da quello di Pedigree, sceglierà i quattro «VIP» DOG, uno per categoria:

Categoria “SORRIDENTI”

Categoria “SIMPATICI”

Categoria “SCODINZOLATORI”

Categoria “COCCOLONI”

Per i vincitori – oltre ad un’intervista da “VIP” su RadioBau – un’irresistibile fornitura di Pedigree Dentastix, uno dei prodotti più amati di Pedigree, un delizioso premio per i cani che fa bene anche ai loro denti e alla salute orale.

Cosa aspetti? Se hai un cane iscriviti subito su vip.radiobau.it