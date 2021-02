Innovazione sostenibile: alla scoperta della rivoluzione verde del settore luxury beauty con EuroItalia

Fin dal 1978, EuroItalia è sinonimo di qualità, innovazione e creatività, dalla selezione accurata delle materie prime che garantiscono la creazione di fragranze di successo tra le più vendute al mondo alla scelta di formule sempre più innovative per il make-up.

“Da sempre il Nostro impegno si è concentrato sul prodotto, oggetto di una politica di differenziazione che rappresenta l’espressione della sua passione per la qualità e l’eccellenza Made in Italy e del suo forte impulso verso la creazione di prodotti nuovi e creativi. Inoltre per quanto riguarda il packaging, EuroItalia si è sempre distinta nel settore per i materiali utilizzati, le forme, i colori e il design. Un esempio evidente è il profumo Moschino «Cheap & Chic» oggi esposto al MOMA di New York…” (EuroItalia - dalla prima edizione del Bilancio di Sostenibilità di EuroItalia)

Le innovazioni emergenti, i trend attuali, la soddisfazione dei consumatori, la sicurezza del prodotto, sono da sempre per EuroItalia fonti di ispirazione per la continua ricerca di miglioramento.

Attualmente, il settore del luxury sta vivendo un’importante trasformazione verde, la sostenibilità sta acquisendo sempre più rilievo nelle decisioni strategiche delle case di moda, guidando la creazione e lo sviluppo dei prodotti. Negli ultimi anni, i consumatori sono diventati molto sensibili alle tematiche legate al rispetto dell’ambiente, al cambiamento climatico, al rispetto dei diritti umani e alla crescita sostenibile incoraggiando le aziende ad assumersi le proprie responsabilità e prendere decisioni concrete verso il raggiungimento di uno scopo comune, un’economia sostenibile, inclusiva ed equa.

Negli anni, EuroItalia ha creato una propria Black List, contenente la lista di tutti gli ingredienti utilizzati per la creazione delle fragranze e dei prodotti make-up da escludere sia da un punto di vista di sicurezza per i consumatori, sia da un punto di vista di impatto ambientale e sociale.

Le essenze sono in parte derivanti da materie prime naturali, e in parte da una sintesi chimica che riproduce le qualità degli ingredienti naturali. L’utilizzo di entrambe le modalità permette di non gravare sugli ecosistemi naturali e quindi non impattare la loro biodiversità, effetto che si avrebbe con il solo utilizzo di materie prime naturali.

Al fine di migliorare ulteriormente il proprio impegno, EuroItalia ha deciso di avviare nel 2020 un LCA (Life Cycle Assessment) su un proprio profumo con lo scopo di analizzarne e valutarne l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Lo studio ha permesso alla Società di comprendere l’impatto ambientale di ogni fase del ciclo di vita del prodotto analizzato al fine di ideare e sviluppare soluzioni per mitigare o ridurre gli impatti.

Altro tema sempre più attuale è quello del rispetto degli animali. Anche in questo ambito EuroItalia l’impegno è massimo.

Non solo rispetta le direttive dell’Unione Europea che, attraverso la Direttiva 2003/15/CE, ha stabilito il divieto di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti dal settembre 2004. L’impegno di EuroItalia supera il mero rispetto della normativa vigente…

“…in particolare, ove possibile, nei prodotti in cui sono spesso utilizzate parti animali, ci impegniamo a utilizzare prodotti sintetici (per esempio prediligiamo pennelli con setole sintetiche). Inoltre, un chiaro esempio di tale impegno è la creazione dell’ultima fragranza maschile lanciata sul mercato che può essere definita vegana in quanto priva di ingredienti che derivano direttamente ed indirettamente dal mondo animale”.

L’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente di EuroItalia non si ferma solo alle fragranze ma arriva packaging e perfino al trasporto...

“Recentemente, è stata sviluppata e prodotta una linea di coffret totalmente green eliminando il termoformato di plastica contenente i prodotti, che è stato sostituito con cartone. In aggiunta, la grafica della linea di coffret totalmente green è stata progettata prevedendo di non utilizzare la stampa a caldo. In questo modo il processo non prevede ulteriori passaggi di stesure di metallo, come avviene di solito e quindi il coffret risulta smaltibile nella differenziata. Le guaine a completamento dei coffret sono in cartoncino FSC e non più PVC. Inoltre questa linea può essere definita a KM Zero in quanto si sviluppa, si produce e si spedisce nel medesimo sito di produzione, in Lombardia. In particolare, viene svolta una sola fase di produzione e confezionamento integrata in un sito produttivo dove avviene la stampa della carta, l’unione della carta con il cartone rigido, l’inserimento dei profumi, all’interno del coffret, l’imballaggio ed infine la spedizione dei prodotti a livello globale. Lo sviluppo del packaging e confezionamento integrato, svolto in un medesimo sito, ci permette di ridurre il Nostro impatto ambientale diminuendo drasticamente il trasporto. Tale linea rappresenta un progetto pilota lanciato per l’estate 2020. La linea di coffret green & plastic free verrà estesa su larga scala, circa 2,5 milioni di pezzi nel 2021...”

Un percorso di integrazione della sostenibilità dunque a 360° quello che la storica azienda italiana ha deciso intraprendere con determinazione.

Info: www.euroitalia.it