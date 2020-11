Il futuro del pulito è adesso... con Roomba

Se sogni di non dover più passare l’aspirapolvere per intere settimane, probabilmente starai già pensando di acquistare un robot aspirapolvere Roomba® prodotto da iRobot, leader mondiale nella robotica domestica, con oltre 30 anni di storia.

Il Roomba® si muove e naviga in modo intelligente. Una suite di sensori lo guida attraverso la casa, lungo le pareti, intorno ai mobili, sotto i letti e i divani per garantire sempre il massimo del pulito.

Progettato pensando ai tuoi animali domestici.

Hai peli e ghiaietta sparsi in tutta la casa? Dimenticali! I robot Roomba® sono l’ideale per chi possiede animali domestici. Le doppie spazzole in gomma multi-superficie sollevano ed eliminano i peli di animali domestici dal pavimento. L'avanzato sistema di filtrazione cattura il 99% di muffe, pollini, acari della polvere e allergeni di cani e gatti.

I Roomba® s9+ e i7+ si svuotano automaticamente in un sacchetto, a sua volta inserito nella Clean Base, la cui capacità è pari a 30 volte quella del cassetto raccogli polvere dello stesso robot. In questo modo, non dovrai preoccuparti delle pulizie domestiche per intere settimane.

Mettilo alla prova!

Grazie alla promozione Soddisfatti o rimborsati hai 60 GIORNI di tempo per provarlo e, se non sei soddisfatto, puoi restituirlo.

Anche noi stiamo mettendo alla prova Roomba®. Per farlo abbiamo assoldato un VIP, ovvero un “very important pet”! Si tratta del bellissimo Teo, il gatto di Rosaria Renna. Come andrà?

Scopritelo in radio in questi giorni ascoltando “Due come noi” e sui social Rosaria!

Tutte le info su irobot.it.