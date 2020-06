La destinazione più sicura per una vacanza benessere? in Alto Adige come al Lago di Garda!

Uno dei fattori chiave per tornare a viaggiare nelle prossime settimane è la sicurezza. Quellenhof Luxury Resorts ha lanciato il termine “Covid Free Resorts”.

Oggi infatti, sia in Alto Adige che a Lazise, queste meravigliose strutture offrono una vacanza a cinque stelle anche sotto il punto di vista della salute.

Si tratta di due diverse location e due diverse esperienze accomunate dall’inconfondibile atmosfera che caratterizza i Quellenhof Luxury Resorts, dove il fascino alpino abbraccia il calore mediterraneo.

Per chi desidera concedersi momenti di relax e tranquillità, i resort offrono spettacolari aree benessere. Le saune, piscine e sale relax sono suddivise in zone per soli adulti e zone per famiglie per soddisfare ogni esigenza. Nelle suite da sogno, negli ampi giardini e nelle eleganti aree relax accoglienti rifugi in cui rigenerare corpo e spirito e trascorrere piacevoli momenti di stacco dalla quotidianità.

Ambedue i resort si distinguono non solo per servizi wellness esclusivi e senza pari sui rispettivi territori, ma anche per l’eccellente offerta culinaria. Oltre alla classica mezza pensione gourmet, composta da ricca colazione a buffet e cena con menù a scelta di 6 portate, gli ospiti del Quellenhof Luxury Resort Passeier possono gustare raffinate creazioni culinarie in due diversi ristoranti, il Quellenhof Gourmetstube 1897 e lo Sky Restaurant Teppanyaki. Al Quellenhof Luxury Resort Lazise, invece, i piaceri del palato sono accompagnati da una fantastica vista sul lago, che si può ammirare dal ristorante panoramico con tetto apribile.

In stretta collaborazione con il Medical Center Quellenhof, i Quellenhof Resorts hanno infine sviluppato un rigoroso protocollo di misure anti-coronavirus, che permetterà agli ospiti di ambedue le strutture di trascorrere una vacanza wellness in ambienti sicuri e piacevoli.

In un periodo come questo, la vastità dei resort si rivela il maggior punto di forza. Le aree benessere, i ristoranti, gli impianti sportivi e le aree per il tempo libero dispongono di ampi spazi in cui muoversi liberamente e in sicurezza.

Non ci resta che augurarvi una buona vacanza deluxe a “6 stelle”...la sesta stella “extra” è per la vostra salute.

Info:

www.quellenhof.it

www.quellenhof-lazise.it