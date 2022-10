Ottobre della Lingua italiana nel mondo: a Monte Carlo va in scena lo spettacolo "Càvusu.. Chi vivo e chi morto"

Ottobre è il mese della Lingua italiana nel mondo e per l'occasione la Società Dante Monaco ha organizzato lo spettacolo “Càvusu: chi vivo e chi morto”. L'appuntamento è per venerdì 7 ottobre 2022 al Théâtre des Variétés di Monte Carlo.

Lo spettacolo è tratto dalle “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello, drammaturgia e messa in scena sono a cura di Pietro Conversano.

“Càvusu: chi vivo e chi morto” nasce dalla considerazione più volte manifestata a Pietro Conversano dal suo maestro, Orazio Costa, del fatto che nelle "Novelle" ci fosse un potenziale drammatico non sempre interamente risolto nelle versioni teatrali o nei drammi dello stesso autore. E questo certamente per la viva resistenza opposta da un certo teatro alle tante e profonde innovazioni presenti nelle novelle stesse.

Ecco dunque scaturire il desiderio di offrire una drammaturgia a quella moltitudine di personaggi delle "Novelle" rimasti in attesa, relegati, quasi condannati alla pagina scritta, con la consapevolezza che il teatro di Pirandello nasce e si nutre di questi brevi racconti; storie riconducibili all’angoscia di chi acquista coscienza di sé, si vede deluso, deriso, sconfitto, ingannato da una società cieca e sorda alla tragedia dell’uomo, sopraffatto da ipocrisie e ingiustizie sociali.

