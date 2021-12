La notte di Capodanno a Monte Carlo

di Andrea Munari

IN SCENA A CAPODANNO LO SCHIACCIANOCI E THE JACKSONS

Nonostante le restrizioni, non mancano proposte e spettacoli nel Capodanno del Principato di Monaco.

Ci sono le rappresentazioni di danza di questi giorni, nella Salle des Princes del Grimaldi Forum, con la Compagnia dei Balletti di Monte Carlo, che ha debuttato con un classico, “Lo Schiaccianoci”, ma in una versione inedita e moderna, firmata dal coreografo e direttore della compagnia, Jean-Christophe Maillot. E dato che lui adora sorprendere il pubblico, questo “Casse-noisette” ne è l’ennesima conferma. Le musiche di Tchaikowski sono suonate dal vivo dall’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, diretta dal maestro Kazuki Yamada. Si replica il 31 dicembre alle 19,30 e poi il 2 alle 15,00 e ancora il 3 e 4 gennaio alle 19,30.

Per la notte di San Silvestro non mancano le proposte per il cenone dei tanti ristoranti monegaschi. E chi ha scelto lo Sporting Monte Carlo, dalle 22,30 assiste al concerto di The Jacksons nella Salle des Etoiles. Il celebre gruppo americano festeggia i 55 anni di carriera ed è un bel traguardo. Un’avventura iniziata insieme a Micheal Jackson, quando la formazione si chiamava ancora Jacksons Five.

DA SAPERE: anche a Monaco ci sono regole da rispettare. Per esempio, il 31 dicembre dalle 20 è vietata la vendita da asporto di alcolici e niente brindisi di mezzanotte nella Piazza del Casinò per evitare assembramenti. Inoltre, qualsiasi genere di intrattenimento musicale dovrà terminare all’una del mattino.