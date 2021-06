Tra grandi velieri e star dello schermo, tutte le emozioni di Monte Carlo

Darren Star e Tchéky Karyo premiati al Festival della Televisione di Monte-Carlo

Al Grimaldi Forum inaugurazione ufficiale venerdì 18 giugno e primo importante premio assegnato dal Principe Alberto II a Darren Star per il suo contributo all’industria televisiva. Darren Star è sceneggiatore, regista e produttore americano. Nella sua carriera ha firmato serie famose, tra le quali “Beverly Hills 90210”, “Melrose Place”, “Sex & The City”, e anche la più recente serie “Emily in Paris”.

La cerimonia conclusiva del Festival della Televisione è in programma martedì 22 giugno. Verranno premiate le serie votate dalle due giurie internazionali nelle categorie Fiction, Attualità e Documentari, ma ci sarà anche la consegna della Ninfa di Cristallo, che è il premio alla carriera TV. Nel 2019 fu Michael Douglas a riceverlo a Monte Carlo. Quest’anno andrà all’attore Tchéky Karyo, famoso per i suoi ruoli in serie di successo, tra cui “The Missing”, “The Name of the Rose”, “Zerozerozero” e “Possessions”.

(Michael Douglas, premio alla carriera al Festival TV di Monte Carlo 2019_©TV-Festival-MC)

La sua carriera decollò con il film NIKITA del 1990 dove recitò interpretando il ruolo di Bob, incaricato di addestrare Nikita per farla diventare una killer.

Nota: Anne Parillaud, protagonista femminile in NIKITA, vinse il David di Donatello e il Premio César come miglior attrice.

Al Salone del Libro di Monaco c’è anche l’Italia

Si svolge sabato 19 e domenica 20 giugno. E’ la decima Edizione ed è organizzata da “Gli Incontri Letterari Fabian Boisson”. Tra i protagonisti, domenica alle 15,30, ci sono anche due autori italiani, Maria Elena Capitanio e Andrea de Luca, che incontreranno il pubblico e presenteranno i loro lavori letterari. Presenti all’evento anche il Segretario di Stato monegasco Jacques Boisson e l’Ambasciatore d’Italia Giulio Alaimo.

La Nave Scuola Amerigo Vespucci approda a Monte Carlo

Martedì prossimo 22 giugno è attesa la Nave Scuola “Amerigo Vespucci” (in foto, ©Difesa.it). Una mattinata intensa, con la presenza di personalità italiane e monegasche. Alle 10.30 è prevista a bordo una Cerimonia di alza bandiera del vessillo della “UN Decade of Ocean Science” e a seguire la presentazione del ruolo dell'Italia e della Marina Militare nella tutela dell'ambiente marino e su alcuni progetti di ricerca.

Festa della Musica il 21 giugno, il primo concerto dal vivo

Sul palco del teatro all’aperto di Fort Antoine è atteso Faada Freddy per un concerto gratuito e su invito. E’ un artista soul di grande talento e che si è fatto conoscere e apprezzare a livello internazionale dopo una gavetta durissima. Cresciuto nelle strade di Dakar, si fabbricava gli strumenti musicali recuperando oggetti inutilizzati. Nella sua carriera ha poi collaborato con grandi artisti come Blur, Gorillaz e Wyclef Jean.

(Faada Freddy ©Barron Claiborne)

Andrea Munari