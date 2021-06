Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: al via la 18° edizione

Ha avuto inizio il 31 maggio la 18a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, in calendario fino al 5 giugno nel Principato di Monaco.

Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale del Festival

La conferenza stampa di presentazione si è svolta al Monte-Carlo Fairmont Hotel. I film selezionati, in proiezione al Grimaldi Forum, raccontano e riflettono la quotidianità di oggi, dai problemi della famiglia ai conflitti generazionali, al sesso e all’emancipazione femminile.

A decretare i vincitori di questa edizione sarà la giuria presieduta da Raoul Bova, affiancato dall'attrice francese Sara Forestier, dagli attori Giacomo Ferrara e Mario de la Rosa, e dal regista e critico cinematografico Mario Sesti.

Ospiti in conferenza stampa anche due star di Hollywood: gli attori, registi, sceneggiatori e produttori americani Chazz Palminteri, che riceverà il premio alla carriera nella serata di gala di sabato 5 giugno, e Nick Vallelonga, due volte premio Oscar per il film "Green Book" e Presidente di giuria del Monte-Carlo Film Festival lo scorso anno.

Sabato 5 giugno al Grimaldi Forum è in programma il Gala con le premiazioni. Il premio Movie Legend Award 2021 andrà a Chazz Palminteri ("I soliti sospetti", "Terapia e Pallottole"). Riconoscimento alla carriera a Micaela Ramazzotti. Ospiti al Gala anche Giancarlo Magalli, Enzo Iacchetti, l'attrice e modella brasiliana Desirée Popper, Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Giovanni Esposito, protagonisti della nuova commedia "Benvenuti a casa Esposito", che sarà presentata in anteprima mondiale al Monte-Carlo Film Festival venerdì 4 giugno. Attesi anche Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Claudio Marchisio e Rocio Munos Morales, che riceverà il Monte-Carlo Award per la sua eccellenza al femminile.

Il Monte-Carlo Film Festival promuove e diffonde i diversi generi della commedia. Proprio grazie alla rassegna ideata da Ezio Greggio e del compianto maestro Mario Monicelli (co-fondatore del Festival) i film dedicati alla comicità hanno conquistato anche altri festival internazionali come Cannes, Roma, Berlino e Venezia.

La manifestazione si svolge da sempre sotto l’Alto Patronato di S.A.S. Il Principe Alberto II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia.