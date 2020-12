Omaggio a Ennio Morricone: il concerto a Monte Carlo

Un commosso, sentito omaggio al Maestro Ennio Morricone, che ci ha lasciato il 6 luglio 2020. E' quello messo in scena il 6 gennaio, al Théatre des Variétés, dalla Dante Monaco. Intitolato "Ennio Morricone. Genio e regolatezza", l'omaggio è affidato all'Ensemble Le Muse (14 elementi tutti femminili, che hanno rappresentato l'eccellenza musicale italiana all'inaugurazione del semestre di presidenza italiana all'Unione Europea), dirette dal Maestro Andrea Albertini, e alle splendide voci della solista Angelica Depaoli e della soprano Susanna Rigacci.

Il Maestro Morricone ha incantato il pubblico di ogni età e gusti musicali grazie al suo linguaggio universale, carico di emozioni capaci di far sognare e riflettere. Dotato di grande disciplina e rigore , uniti a talento e creatività inesauribili, Ennio Morricone ci ha regalato colonne sonore indimenticabili, come quell di "C’era una volta il West", "Gli Intoccabili", "Mission".

Il programma della serata è incentrato appunto sulle sue più belle colonne sonore, a partire dal debutto con Sergio Leone (1964 "Per un pugno di dollari") fino alla sua recente collaborazione con Tornatore e Tarantino, per la quale Morricone ha ricevuto nel 2016 il suo secondo Oscar come autore della migliore colonna sonora per il film "The Hateful Eight".

Il concerto condurrà il pubblico dentro l'universo creativo di Morricone, capace di esaltare con la sua musica l'atmosfera legata alle storie e ai personaggi dei film, realizzando al tempo stesso intensi momenti di pura poesia.