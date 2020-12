Pierre Casiraghi e tutto il suo amore per la famiglia

Non solo Charlotte Casiraghi. A incantare i cittadini del Principato (e di mezzo mondo) è anche il fratello Pierre. Sempre discreto. Sempre solare. Sempre all'altezza della situazione.

Sportivo, affabile, disponibile, Pierre è anche un marito e un padre di famiglia affettuoso e presente. Nel 2015 ha sposato Beatrice Borromeo, di cui si era innamorato a prima vista nel 2007, al Festival di Cannes, e adesso è padre di due deliziosi bambini, Stefano e Francesco.

E proprio per amore di questa bellissima famiglia che Pierre ha rinunciato al suo sogno. Sì, ma... quale sogno? Be', il giovane Casiraghi è da sempre un appassionato velista.

L'Oceano ce l'ha nel sangue, Pierre. Anche il padre, Stefano, amava il mare. E scomparve in un tragico incidente nautico, nell'ottobre del 1990, lasciando la moglie, la Principessa Carolina, e i figli Charlotte, Pierre e Andrea ancora molto piccoli.

Pierre, che è anche, con il fratello Andrea, presidente dello Yacht Club di Monaco, ama profondamente la vela. Con la sua imbarcazione, la Malizia II, ha partecipato a numerose regate e nel 2019 ha anche condotto l'attivista ambientale Greta Thunberg al summit ONU a New York, navigando esclusivamente con energia naturale e rinnovabile. Quella traversata è poi diventata un libro illustrato curato dalla moglie Beatrice, "Capitan Papaia e Greta".

Adesso, è in corso la sfida estrema che è il sogno di ogni velista: la Vendée Globe, la navigazione-giro del mondo in barca a vela, senza attracchi e assistenza esterna. 33 coraggiosi sono partiti per sfidare l'oceano e i venti lo scorso 8 novembre e Pierre avrebbe voluto tantissimo essere tra loro. Ma ha rinunciato, limitandosi a tifare per il tedesco Boris Herrmann, che gareggia per lo Yacht Club Monaco.

Pierre ha confessato (al magazine francese Point de Vue) che avrebbe voluto far parte del gruppi di audaci: «Se mi sarebbe piaciuto partecipare? Ovviamente un po’ sì. Mi piace lo spirito d’avventura, quei momenti difficili i cui devi trovare la forza di andare avanti. Noi superare i limiti. Di forzare la barca. Di ripararla e di rimettere di nuovo le vele per ripartire».

Ma prima di tutto Pierre ha pensato alla famiglia, ai figli ancora troppo piccoli per una lontananza tanto lunga da casa, alla moglie Beatrice e alla sue possibili preoccupazioni. Così ha detto no: «Era davvero impossibile per me lasciarli così a lungo da soli. Magari tra qualche anno, quando saranno più grandi», ha continuato Pierre. Per poi aggiungere: «Per il momento farò tutto per sostenere Boris». In attesa di poter finalmente, tra qualche anno, levare gli ormeggi e issare la vela. Direzione, il grande Oceano.

