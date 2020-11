A Monaco è festa nazionale. Ma senza saluti della Famiglia Principesca dal balcone

Per la prima volta la Famiglia Principesca non saluterà i monegaschi dal balcone, come da tradizione, per la festa nazionale del 19 novembre.

La decisione è stata presa per contrastare la pandemia (anche se a Monaco non c'è lockdown, solo il coprifuoco notturno). E quest'anno sono stati consegnati a palazzo già lunedì i riconoscimenti per il personale sanitario che sta contrastando il virus.

La festa nazionale era un momento assai atteso dalla cittadinanza e non solo: è infatti sempre stata l'occasione per vedere i Principi, da Grace Kelly e il Principe Ranieri alle nuove generazioni. E ultimamente era un momento assai atteso per osservare i gemellini Jacques e Gabriella, sempre più spigliati e irresistibili nelle occasioni pubbliche

Se mancherà l'affaccio corale dal balcone del palazzo, è invece confermato il concerto di Cecilia Bartoli con i Musiciens du Prince, riservato però a un pubblico ristretto.

Anche I Reali d'Inghilterra ultimamente hanno rinunciato ai saluti con la famiglia al completo dal balcone. La Regina Elisabetta non si è affacciata da Palazzo il giorno del suo compleanno ufficiale e anche per il Veteran's Day si è fatta accompagnare soltanto dalla sua dama di compagnia, senza i familiari al completo.

(Foto Getty Images)