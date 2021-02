San Valentino: 5 regali davvero indimenticabili per festeggiare

Non si sfugge: il 14 febbraio è il giorno di San Valentino e, che le si creda con tutte le forze o che la si consideri un po' distrattamente, la ricorrenza si fa sentire. Con un'ondata di pubblicità di cioccolatini, fiori, dolcetti, profumi e balocchi che hanno reso questo momento un po' una fiera dell'amore per il consumismo, più che per il partner.

Però, se si desidera ricordare il 14 febbraio con un pensiero gentile per la persona amata, esigenza che tanto più si fa sentire in questi tempi di difficoltà e solitudini, perché non donare qualcosa di speciale? Attenzione, speciale non vuol dire complicato o esagerato, ma personale e originale.

Un esempio? Il caro, vecchio, immortale libro. Che non è mai banale, anzi. E' una scelta controcorrente e raffinata. Esistono libri che scompongono giocosamente l'amore (un classico: "Frammenti di un discorso amoroso", di Roland Barthes); che fanno riflettere sulla profondità dei sentimenti ("Quel che resta del giorno", di Kazuo Ishiguro, "Lezioni di respiro" di Anne Tyler); che appassionano ("La forma dell’acqua", di Guillermo del Toro e Daniel Kraus, "Chiamami col tuo nome", di André Aciman); che pongono domande ("L'amate" di Marguerite Duras); che regalano serenità ( "L’importanza di essere amati", di Alain de Botton, "Amo la mia vita", di Sophie Kinsella). Per non parlare dei classici, da Giulietta e Romeo ad Anna Karenina, passando per i romanzi di Jane Austen. L'importante è aggiungere al dono del libro anche un biglietto, scritto davvero come si deve, con passione, dedizione, dolcezza. Una vera lettera d'amore, insomma.

Un'altra idea, sempre legata alle passioni e al dono personale, fatto davvero tenendo conto dei gusti del partner: una playlist ad hoc. Come quando, e sembrano passati secoli, si realizzavano artigianalmente delle musicassette con le canzoni che si volevano dedicare alla persona amata. Adesso, con i file, è più facile. E le idee sono davvero numerose, dai brani che hanno fatto da colonna sonora alla propria storia d'amore alle canzoni più romantiche degli artisti del cuore. E, se ascoltate Radio Monte Carlo, i suggerimenti certo non mancheranno...

E, se invece dei soliti fiori, regalaste un albero? Non da tenere in casa, ma per contribuire a rendere il pianeta più verde. Un'idea ecologica e solidale, insomma. La piattaforma Treedom offre infatti la possibilità di far piantare un albero in una zona specifica. Un contadino se ne occuperà e l'albero sarà fotografato e geo-localizzato. Avrà anche una pagina on line, per far seguire la sua storia. Così si renderà più verde il pianeta. La scelta è varia: si va dall'albero del cacao (che simboleggia le coccole) alla mangrovia (che simboleggia la fiducia), passando per Passion Fruit (appunto, la passione) e Banano (Risate).

Se si preferisce qualcosa di più attivo, perché non pensare a regalare un corso, che assecondi una passione della persona amata? Dal corso per immersioni subacquee a quello per realizzare il panettone, dalle lezioni di pittura a quelle di parapendio, la scelta è davvero vastissima.

Per gli amanti dell'arte, niente sarebbe meglio di un biglietto speciale per una mostra, con visita guidata e dono del catalogo (e magari, pandemia permettendo, cena finale in un bel ristorante nelle vicinanze del museo).

Un'ultima avvertenza: non è necessario avere un partner, per ricevere un regalo a San Valentino. Il 14 febbraio potrebbe anche essere la buona occasione per fare un regalo a voi stessi, la persona con cui trascorrete davvero il resto della vostra vita...