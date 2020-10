Premi Nobel: i 15 nomi che hanno fatto la rivoluzione!

E' il momento dell'assegnazione dei Premi Nobel. Nuovi protagonisti della scienza, della cultura e del sociale che si aggiungeranno ai nomi illustri che hanno cambiato il corso degli ultimi 100 anni attraverso le loro innovazioni. L'assegnazione dei premi Nobel 2020 è iniziata lunedì 5 ottobre con lil Premio Nobel per la medicina - se lo sono aggiudicato i virologi americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e al britannico Michael Houghton "per la scoperta del virus dell'Epatite C" - e terminerà il 12 ottobre con il Premio Nobel per l'economia.

Negli anni tanti rivoluzionari, ognuno nel proprio campo, hanno raggiunto l'ambito premio. Grazie alle loro scoperte e alle loro storie, il mondo è cambiato e la macchina dell'innovazione ha continuato a girare inarrestabile. Nell'attesa di sapere quali altri nomi importanti verranno insigniti di questo prestigioso premio, andiamo indietro nel tempo e riscopriamo i 15 nomi che sono orami un simbolo per l'umanità intera.

1. Albert Einstein - premio Nobel per la fisica nel 1921 per la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico.

2. Rita Levi Montalcini - premio Nobel per la medicina nel 1986, ricevuto grazie alle ricerche sul fattore di crescita neuronale (premio vinto insieme Stanley Cohen).

3. Malala Yousafza - premio Nobel per la pace nel 2014, ricevuto per la lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani, e per il diritto di tutti i bambini all'istruzione.

4. Marie Curie - premio Nobel per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911, il primo vinto per gli studi sulle radiazioni, mentre il secondo per la scoperta degli elementi radio e polonio.

5. Sir Alexander Fleming - premio Nobel per la medicina nel 1945, per aver scoperto la penicillina.

6. Martin Luther King - premio Nobel per la pace nel 1964, ricevuto grazie alla sua lotta per i diritti civili degli afroamericani.

7. Renato Dulbecco - premio Nobel per la medicina nel 1975, per aver dimostrato che il materiale genetico dei virus viene incorporato nel DNA delle cellule ospiti.

8. Madre Teresa - premio Nobel per la pace nel 1979, grazie alle sue missioni di pace in tutto il mondo.

9. Nelson Mandela - premio Nobel per la pace nel 1993, ricevuto per "l’opera svolta per fine non-violenta dell’era dell’apartheid e per aver gettato le basi per un nuovo Sudafrica democratico".

10. John Nash - premio Nobel per l'economia nel 1994, per aver scoperto la teoria dei giochi.

11. Barack Obama - premio Nobel per la pace nel 2009, per essersi impegnato al fine di rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli.

12. Bob Dylan - premio Nobel per la letteratura nel 2016, assegnatogli "per aver creato una nuova espressione poetica nella grande tradizione musicale americana".

13. Carlo Rubbia - premio Nobel per la fisica nel 1984, ricevuto per le ricerche condotte al Cern di Ginevra.

14. Croce Rossa - premio Nobel per la pace nel 1917, nel 1944 e nel 1963, per aver contribuito a difendere i diritti umani.

15. Watson, Crick e Wilkins - premi Nobel per la medicina nel 1962, ricevuto per aver scoperto la struttura molecolare del DNA.

(Foto Getty Images)